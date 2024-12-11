Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме, ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал представитель агентства.

Ограничения на работу аэропорта вводились в 19:32 мск. По данным Telegram-канала SHOT, в авиагавани ввели план «Ковер». По предварительной информации, это связано с атакой беспилотников на регион.

Несколькими часами ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря. По его словам, дроны были сбиты на высоте почти 2 км.

Ранее Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль еще на месяц.