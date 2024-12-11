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Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль еще на месяц

Росавиация продлила до 11 января запрет на полеты в Израиль в ночное время

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Depositphotos

Росавиация продлила запрет авиакомпаниям выполнять рейсы с 1:00 до 7:00 мск из России в Израиль до 11 января включительно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что прямые рейсы из РФ в Израиль выполняют российские авиакомпании Red Wings и «Азимут».

1 октября Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам не летать над Ираном, Ираком и Израилем из-за угрозы безопасности полетов на Ближнем Востоке. Выполнять рейсы они должны были в определенные часы — с 9:00 до 19:00 мск.

Также в федеральной службе сообщали, что во время полетов над ближневосточными странами экипажи воздушных судов должны соблюдать повышенную осторожность. Кроме того, специалистов призвали следовать по альтернативным маршрутам, которые в целях безопасности предлагают авиационные власти соответствующих государств.

Ранее пассажирка рейса Сочи — Тель-Авив рассказала, что видела в окно самолета ракетный обстрел Израиля со стороны Ирана.

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