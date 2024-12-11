Муратов сфотографировался на фоне ТАСС после сообщений об отъезде

Бывший главред «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом) сфотографировался на фоне главного здания госагентства ТАСС в Москве после того, как оно сообщило, что он уехал из России.

Снимок опубликовал бывший главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) в своем Telegram-канале.

На нем нобелевский лауреат держит распечатанную на бумаге новость о своем отъезде.

11 декабря ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Муратов покинул РФ после допроса в рамках уголовного дела против своего экс-заместителя Кирилла Мартынова (признан в РФ СМИ-иноагентом), который в данный момент является главредом «Новой газеты Европа».

Экс-главред «Новой газеты» опроверг это, написав, что «выражает соболезнование коллегам, которые вынуждены пользоваться информационными помойками».

Минюст внес Муратова в реестр иноагентов 1 сентября 2023 года. Спустя несколько дней он объявил, что на время уходит с поста главного редактора издания.

Ранее суд отказал Муратову в снятии статуса иноагента.