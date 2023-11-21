Суд отказал Муратову в снятии статуса иноагента

Замоскворецкий суд отказал нобелевскому лауреату, главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову (признан в РФ иностранным агентом) в просьбе признать незаконным его включение в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В иске Муратова Дмитрия Андреевича к Министерству юстиции РФ об исключении его из реестра иностранных агентов отказать», — говорится в решении судьи.

Представитель Минюста уточнил, что Муратов давал интервью на площадках, зарегистрированных в недружественных странах.

Сам Муратов назвал статус иноагента «клеймом», присвоенным ему «абсолютно незаконно».

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Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.