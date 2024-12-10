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В Саратовской области предотвратили атаку украинских БПЛА на аэродром

Бусаргин: дроны ВСУ пытались атаковать военный аэродром в Саратовской области

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Reuters

Украинские бойцы предприняли неудачную попытку нанести удар по военному аэродрому на территории Саратовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, для атаки солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Однако российские военнослужащие вовремя заметили дроны и не дали им достичь цели.

«На месте работают все необходимые экстренные службы. Разрушений и пострадавших, предварительно, нет», — написал глава Саратовской области.

В ночь на 9 декабря пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что за минувшие сутки в небе над Саратовской областью ликвидировали шесть дронов ВСУ. Всего за данный промежуток времени в воздушном пространстве российских регионов сбили 19 украинских БПЛА.

8 ноября исполняющий обязанности мэра города Саратов Павел Сурков заявил, что один из жилых домов в населенном пункте получил повреждения в результате атаки беспилотника. Речь идет о здании на Санаторном проезде, в парадных которого оказались выбиты 13 окон.

Ранее в Саратове решили освободить водителей от штрафов за скоростную езду, если в этот момент они пытались избежать удара БПЛА.

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