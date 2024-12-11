Средства ПВО сбили воздушные цели в районе Балаклавы и Инкермана

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что в районе Балаклавы и Инкермана сбиты две воздушные цели.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал глава региона.

Развожаев уточнил, что, по информации спасательной службы Севастополя, к настоящему времени, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

До этого губернатор сообщал, что средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря.

Днем 11 декабря над Черным морем вблизи Крымского полуострова также были сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский дрон залетел в форточку к украинскому пулеметчику.