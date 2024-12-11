В Таганроге после атаки ракет возобновлена подача тепла в многоквартирные дома

В многоквартирные дома в Таганроге Ростовской области возобновлена подача тепла после ракетной атаки. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В здании котельной повреждено остекление, сейчас ведется замена окон. Также ремонтные работы организованы в самой котельной, пострадавшей после ракетной атаки, написал врио губернатора.

В ночь на 11 декабря Таганрог подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Как сообщил Слюсарь, в результате обстрела одно из промышленных предприятий в городе получило повреждения. Кроме того, сгорели 14 транспортных средств.

Глава Таганрога Светлана Камбулова заявила, что из-за обстрела вышла из строя местная котельная — в 27 многоквартирных жилых домах произошли перебои с теплоснабжением. При этом сведений о пострадавших к текущему моменту не поступало.

Ранее названо оружие, которое ВСУ могли применить для атаки на Таганрог.