В Таганроге после ракетной атаки вышла из строя котельная

Котельная получила повреждения и вышла из строя в результате ракетной атаки ВСУ на Таганрог в Ростовской области. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

Она заявила, что из-за инцидента 27 многоквартирных домов остались без теплоснабжения.

Незадолго до этого Камбулова сообщала об атаке беспилотных летательных аппаратов. Она призывала жителей города спуститься на нижние этажи, в подвал, или найти место без окон, сесть на пол. По данным Telegram-канала SHOT, в небе над Таганрогом на фоне предупреждения о ракетной опасности произошло минимум 10 взрывов.

После ночной ракетной атаки на Таганрог пострадало промышленное предприятие. В настоящее время уточняется объем повреждений. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, добавил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.