Названо оружие, которое ВСУ могли применить для атаки на Таганрог

Украинские военнослужащие, предварительно, использовали баллистические ракеты ATACMS во время атаки на город Таганрог в Ростовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Журналисты выяснили, что обстрел начался примерно в 4:20 (совпадает с мск).

«По предварительной информации, по Ростовской области было выпущено несколько американских баллистических ракет ATACMS. Однако официально данная информация не подтверждена», — говорится в публикации.

Таганрог подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 11 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате обстрела одно из промышленных предприятий в городе получило повреждения. Более того, сгорели 14 транспортных средств.

Впоследствии глава населенного пункта Светлана Камбулова заявила, что в Таганроге вышла из строя местная котельная. Из-за этого в 27 многоквартирных жилых домах произошли перебои с теплоснабжением, добавила она.

При этом никаких сведений о пострадавших к текущему моменту не поступало.

Ранее в Ростовской области задержали мужчину, планировавшего присоединиться к ВСУ.