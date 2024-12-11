Таганрог отражает атаку беспилотников

Глава города Таганрога в Ростовской области Светлана Камбулова сообщила об атаке беспилотных летательных аппаратов. Ее предупреждение опубликовано в Telegram-канале.

«Внимание! Атака БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:30 по московскому времени.

Камбулова призвала жителей города спуститься на нижние этажи, в подвал, или найти место без окон, сесть на пол.

По данным Telegram-канала SHOT, в небе над Таганрогом на фоне предупреждения о ракетной опасности произошло минимум 10 взрывов. Сведения о пострадавших не поступали.

Незадолго до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили десять беспилотников самолетного типа над регионом. В результате атаки в Брянске загорелся производственный объект. Сотрудники МЧС уже потушили пожар, добавил губернатор.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.