В Башкирии загорелась колония

Исправительная колония загорелась в башкирском Салавате. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, что над колонией поднимается густой черный дым. Уточняется, что кадры снимали на трассе Уфа — Оренбург, вероятно, что пожар начался в ИК-16 УФСИН России по Башкирии.

На место выехали сотрудники пожарной охраны МЧС России.

«Поступила информация о пожаре на территории исправительной колонии №4 УФСИН по Башкирии в городе Салават. Предварительно, горение произошло в здании пилорамы», — говорится в сообщении, опубликованном в канале регионального МЧС.

Информации о пострадавших не поступало, другие подробности уточняются. Данных о площади пожара также пока нет.

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