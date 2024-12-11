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В Башкирии загорелась колония

Mash Batash: исправительная колония загорелась в башкирском Салавате

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Илья Питалев/РИА Новости

Исправительная колония загорелась в башкирском Салавате. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, что над колонией поднимается густой черный дым. Уточняется, что кадры снимали на трассе Уфа — Оренбург, вероятно, что пожар начался в ИК-16 УФСИН России по Башкирии.

На место выехали сотрудники пожарной охраны МЧС России.

«Поступила информация о пожаре на территории исправительной колонии №4 УФСИН по Башкирии в городе Салават. Предварительно, горение произошло в здании пилорамы», — говорится в сообщении, опубликованном в канале регионального МЧС.

Информации о пострадавших не поступало, другие подробности уточняются. Данных о площади пожара также пока нет.

Накануне в Москве загорелся Коптевский рынок. Изначально пламя охватило территорию площадью 300 квадратных метров и затем продолжило распространяться, пока его не локализовали на 400 «квадратах».

Ранее сообщалось об инциденте в Иркутской области, где пенсионер вынес из огня внучку, но сам спастись не смог.

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