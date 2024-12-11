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В Иркутской области пенсионер вынес из огня внучку, но сам спастись не смог

В Приангарье пенсионер бросился в огонь спасать внучку и не выжил

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МЧС России

В Иркутской области дом загорелся из-за игр 15-летнего подростка с огнем. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в поселке Уховский. По версии сотрудников ведомства, школьница играла со спичками, и в какой-то момент жилье охватил огонь.

В этот момент 67-летний дедушка девушки возвращался домой и заметил на своем участке огонь. Пенсионер сразу бросился спасать внучку.

«Он вытащил ее из огня, однако, к большому сожалению, сам пострадал. Спасти его не удалось», – сообщается в публикации.

Пожарные прибыли на место, к этому моменту пожар распространился на 114 квадратных метров. Специалисты ликвидировали возгорание, на вызов приехали семь человек и три единицы техники.

До этого в Самарской области семилетняя девочка случайно сожгла дом во время игры со спичками. Ребенок поджег матрас, огонь от которого перекинулся на другие вещи.

Медики госпитализировали трех малолетних детей, которые находились в жилье, и их бабушку, ее спасти не удалось.

Ранее пермячка подожгла дом возлюбленного из ревности и попала на скамью подсудимых.

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