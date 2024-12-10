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На севере Москвы локализовали пожар на рынке

МЧС РФ: пожар на Коптевском рынке в Москве локализовали на 400 «квадратах»

Сотрудники экстренных служб локализовали пожар, произошедший на территории Коптевского рынка в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

«Огнеборцы <...> локализовали пожар на 400 «квадратах», — говорится в заявлении.

Коптевский рынок, расположенный на севере российской столицы, загорелся утром 10 декабря. Изначально пламя охватило территорию площадью 300 квадратных метров и затем продолжило распространяться.

Пресс-служба прокуратуры Москвы в официальном Telegram-канале уточнила, что причины ЧП будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход проверки, организованной в связи с произошедшим, контролируют сотрудники надзорного ведомства.

Коптевский рынок появился в российской столице в 1949 году. Он представлял собой колхозный рынок под открытым небом, состоящий из деревянных павильонов.

До 2014 года объект находился в собственности города, а в 2017 году на его территории началась реконструкция. В ходе работ старые деревянные павильоны были заменены на тентовые палатки.

Ранее в Московской области произошел взрыв на складе.

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