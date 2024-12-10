В Москве загорелся Коптевский рынок

Павильоны загорелись на Коптевском рынке в Москве, площадь возгорания — 300 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Произошло загорание двух павильонов, площадь пожара составляет 300 кв. метров», — говорится в сообщении.

Огонь распространяется, добавил представитель оперативных служб.

На месте работают пожарные расчеты.

Коптевский рынок появился в 1949 году как колхозный рынок под открытым небом, состоящий из деревянных павильонов. До 2014 года находился в собственности города. В конце 2017 года началась его реконструкция, старые деревянные палатки заменили на тентовые. Рынок представляет собой комплекс одноэтажных зданий с сотнями торговых точек.

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