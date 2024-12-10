Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве загорелся Коптевский рынок

На Коптевском рынке в Москве загорелись павильоны, на месте работают пожарные

Павильоны загорелись на Коптевском рынке в Москве, площадь возгорания — 300 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Произошло загорание двух павильонов, площадь пожара составляет 300 кв. метров», — говорится в сообщении.

Огонь распространяется, добавил представитель оперативных служб.

На месте работают пожарные расчеты.

Коптевский рынок появился в 1949 году как колхозный рынок под открытым небом, состоящий из деревянных павильонов. До 2014 года находился в собственности города. В конце 2017 года началась его реконструкция, старые деревянные палатки заменили на тентовые. Рынок представляет собой комплекс одноэтажных зданий с сотнями торговых точек.

Накануне в МЧС сообщили об обрушении части стен и перекрытий после взрыва и пожара в производственно-складском здании в городском округе Пушкино. Предварительно, причиной могло стать нарушение техники безопасности при производстве пиротехники.

Ранее в МЧС рассказали о спасении пса со льдины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами