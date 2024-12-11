В Подмосковье отец десять лет растлевал родную дочь

В подмосковном Солнечногорске местного жителя подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, жертвой мужчины стала его дочь. Подозреваемый якобы начал проявлять к ребенку нездоровый интерес, когда девочке исполнилось четыре года. Отец совершал насильственные действия по отношению к несовершеннолетней дома. По предварительным данным, девочка молчала многие годы, но потом все же рассказала о случившемся.

Против мужчины возбуждено уголовное дело.

До этого в Татарстане рецидивист, насиловавший дочь сожительницы, получил 20 лет колонии. Мужчина уже был судим за аналогичное преступление и продолжил нарушать закон сразу после заключения.

Ранее стало известно, что в Челябинской области 87-летнего пенсионера будут судить за педофилию.