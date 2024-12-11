Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье отец десять лет растлевал родную дочь

РЕН ТВ: житель Солнечногорска десять лет растлевал дочь

close
Shutterstock/271 EAK MOTO

В подмосковном Солнечногорске местного жителя подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, жертвой мужчины стала его дочь. Подозреваемый якобы начал проявлять к ребенку нездоровый интерес, когда девочке исполнилось четыре года. Отец совершал насильственные действия по отношению к несовершеннолетней дома. По предварительным данным, девочка молчала многие годы, но потом все же рассказала о случившемся.

Против мужчины возбуждено уголовное дело.

До этого в Татарстане рецидивист, насиловавший дочь сожительницы, получил 20 лет колонии. Мужчина уже был судим за аналогичное преступление и продолжил нарушать закон сразу после заключения.

Ранее стало известно, что в Челябинской области 87-летнего пенсионера будут судить за педофилию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами