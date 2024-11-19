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Развращавший ребенка 87-летний российский педофил предстанет перед судом

Ura.ru: в Челябинской области 87-летнего пенсионера будут судить за педофилию

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Depositphotos

В Челябинской области собрались судить 87-летнего пенсионера, которого обвиняют в развращении ребенка. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в селе Айлино. Предварительно, педофил совершил развратные действия в отношении ребенка — прочие детали и обстоятельства не уточняются.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В совершении преступления обвинили пожилого мужчину. За время следствия правоохранительным органам удалось собрать неопровержимые доказательства виновности пенсионера, утверждает источник. На данный момент материалы находятся у прокурора, после утверждения обвинительного заключения их передадут в суд.

Отмечается, что односельчане заступились за пенсионера. Они не верят, что мужчина совершил преступление, которое ему инкриминируют.

Ранее педофил шесть лет ежедневно насиловал свою падчерицу под Екатеринбургом.

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