Три года насиловавший дочь сожительницы рецидивист отправится в колонию

В Республике Татарстан местного жителя признали виновным в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом **сообщили** в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Согласно материалам дела, с 2020 по 2023 года мужчина, оставаясь наедине с несовершеннолетней дочерью сожительницы, совершал в отношении нее действия сексуального характера. Через некоторое время мать потерпевшей, девочки 2014 года рождения, заметила изменения в поведении дочери. Ребенок призналась в совершенном в отношении нее преступлении, тогда женщина написала на партнера заявление в полицию.

В ведомстве отметили, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Из колонии он освободился в 2020 году.

Суд вновь отправил преступника в заключение, на этот раз ему предстоит провести 20 лет в исправительной колонии особого режима с запретом заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними, на 20 лет.

Ранее стало известно, что в Челябинской области 87-летнего пенсионера будут судить за педофилию.