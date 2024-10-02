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Росавиация опубликовала рекомендации по полетам в Иран, Израиль и Ирак

Росавиация рекомендовала летать в Иран, Израиль и Ирак в определенные часы

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Chen Junqing/Global Look Press

Росавиация проанализировала текущую обстановку на Ближнем Востоке и обновила рекомендации по выполнению полетов в воздушном пространстве Ирана, Израиля и Ирака. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале федерального агентства.

Из заявления следует, что 2 октября российским компаниям следует перенести рейсы в и из аэропортов Ирана и Израиля на период с 15:30 до 19:00 мск. То же касается всех полетов в небе над этими государствами, а также Ираком.

«3 октября полеты рекомендованы в период с 9:00 до 19:00 мск», — добавили в Росавиации.

В федеральной службе уточнили, что во время полетов над ближневосточными странами экипажи воздушных судов должны соблюдать повышенную осторожность. Кроме того, специалистов призвали следовать по альтернативным маршрутам, которые в целях безопасности предлагают авиационные власти соответствующих государств.

2 октября новостное агентство Tasnim сообщило, что иранское руководство решило отменить все авиарейсы на территории страны. Ограничения будут действовать до утра следующего дня.

Ранее пассажирка рейса Сочи — Тель-Авив рассказала, что видела в окно самолета ракетный обстрел Израиля со стороны Ирана.

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