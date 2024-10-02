Пассажирка рейса в Тель-Авив видела бомбардировку Израиля из окна самолета

Пассажирка рейса Сочи — Тель-Авив рассказала, что на подлете к Израилю увидела в окно бомбардировку со стороны Ирана. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам женщины, пассажиры думали, что посадка в Тель-Авиве все-таки состоится, если бомбардировки происходят далеко от аэропорта. Однако самолет отправился на запасной аэродром в Египет для дозаправки, а после — полетел обратно в Сочи.

Другой пассажир в разговоре с РЕН ТВ возмутился, что рейс вернулся в точку вылета, несмотря на информацию, что аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле принимает рейсы. По его словам, спустя десять часов люди вернулись в Сочи «голодные, без еды, без воды».

2 октября российские авиакомпании обратились к своим клиентам с рекомендацией воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирана и Ирака из РФ и наоборот.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела Тегеран выпустил по израильской территории около 400 снарядов.

Ранее летевший в Катар борт во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко вернулся в Москву после остановки в Минводах.