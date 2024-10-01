Росавиация обратилась к авиаперевозчикам из-за ситуации на Ближнем Востоке

Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам не летать над Ираном, Ираком и Израилем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в/из аэропортов этих государств и в их воздушном пространстве до особого распоряжения», — указано в сообщении Росавиации.

До этого из-за атаки Ирана по Израилю Иордания и Ирак объявили о временном закрытии воздушного пространства над своей территорией.

Вечером 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. Во всей стране была объявлена воздушная тревога. В сообщениях различных СМИ поступают данные о том, что Иран наносит удар двумя «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В социальных сетях приходят сообщения о том, что в Тель-Авиве и Иерусалиме звучат взрывы.

К настоящему моменту атака завершена.

Ранее Трамп назвал атаку Ирана на Израиль войной, которую можно было предотвратить.