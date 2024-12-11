Сирийская авиакомпания возобновила продажу билетов на рейсы из Дамаска в Москву

Коммерческая сирийская авиакомпания Cham Wings вновь начала продажу билетов на рейсы из Дамаска в Москву и обратно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика.

«Продажа билетов возобновилась, однако окончательное решение о возобновлении полетов и выполнении рейсов зависит от авиационных властей страны», — отметил собеседник.

По его словам, на данный момент доступны билеты на рейс из Дамаска в Москву 18 декабря, а в обратном направлении — на 19 декабря. Эти данные также подтверждаются на официальном сайте перевозчика, где указано, что время в пути между двумя городами составляет 5 часов 15 минут. Стоимость билета эконом-класса из Дамаска в московский аэропорт Шереметьево составляет 77 383 рубля, а из Москвы в Дамаск — 44 679 рублей. Рейсы будут осуществляться по средам в Москву и по четвергам — из Москвы.

Во вторник сообщалось, что авиационное сообщение между Москвой и Сирией может возобновиться 18 декабря.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее Песков ответил на вопрос о влиянии событий в Сирии на ход СВО.