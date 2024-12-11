Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сирийская авиакомпания возобновила продажу билетов на рейсы из Дамаска в Москву

Сирийская авиакомпания Cham Wings возобновила продажу билетов из Дамаска в РФ

close
Shutterstock

Коммерческая сирийская авиакомпания Cham Wings вновь начала продажу билетов на рейсы из Дамаска в Москву и обратно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика.

«Продажа билетов возобновилась, однако окончательное решение о возобновлении полетов и выполнении рейсов зависит от авиационных властей страны», — отметил собеседник.

По его словам, на данный момент доступны билеты на рейс из Дамаска в Москву 18 декабря, а в обратном направлении — на 19 декабря. Эти данные также подтверждаются на официальном сайте перевозчика, где указано, что время в пути между двумя городами составляет 5 часов 15 минут. Стоимость билета эконом-класса из Дамаска в московский аэропорт Шереметьево составляет 77 383 рубля, а из Москвы в Дамаск — 44 679 рублей. Рейсы будут осуществляться по средам в Москву и по четвергам — из Москвы.

Во вторник сообщалось, что авиационное сообщение между Москвой и Сирией может возобновиться 18 декабря.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее Песков ответил на вопрос о влиянии событий в Сирии на ход СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами