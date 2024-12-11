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Песков ответил на вопрос о влиянии событий в Сирии на ход СВО

Песков заявил, что СВО продолжает оставаться абсолютным приоритетом для РФ

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Специальная военная операция (СВО) является «абсолютным приоритетом» для России и будет продолжаться, несмотря на события в других регионах. Об этом во время брифинга с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Корреспонденты поинтересовались у Пескова, могут ли последние события в Сирии повлиять на ход боевых действий на Украине.

«СВО является абсолютным приоритетом для нашей страны, мы должны обеспечить интересы нашей безопасности, интересы наших русских людей, что мы и делаем. СВО идет своим чередом», — сказал он.

По словам Пескова, операция будет продолжаться до тех пор, пока все ее цели не будут достигнуты.

Также представитель Кремля не согласился с рассуждениями о том, что из-за конфликта на Украине позиции РФ на Ближнем Востоке якобы ослабли. Он обратил внимание, что в свое время Москва приложила очень много усилий, чтобы помочь Дамаску в борьбе с террористическими группировками.

Политическая ситуация в Сирии обострилась в конце ноября в связи с активизацией вооруженных группировок местной оппозиции. В ночь на 8 декабря они взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. Тогда же командование армии страны объявило о завершении периода правления ее президента Башара Асада.

В настоящее время глава государства и члены его семьи находятся в Москве. Здесь им предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в Сирии высказались о судьбе российских военных баз, расположенных на территории республики.

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