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ФСБ рассказала, как не стать жертвами дип-фейка при звонках от друзей и знакомых

ФСБ призвала граждан быть осторожными при получении звонков от родственников

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предупредила граждан о риске стать жертвами мошенничества в связи с телефонными звонками от злоумышленников, которые могут выдавать себя за родственников или знакомых, используя технологии подмены номеров и имитации голосов. Соответствующее разъяснение распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«С учетом применения мошенниками технологий подмены номеров и программ, которые могут имитировать любой голос и видеоизображение, настоятельно призываем проявлять осторожность при получении звонков и сообщений от ваших родственников, друзей, знакомых или коллег, утверждающих, что попали в сложную ситуацию и срочно нуждаются в больших суммах денег», — говорится в сообщении.

Специалисты ФСБ рекомендуют в таких случаях перезвонить тем, от чьего имени поступил звонок, чтобы удостовериться в его подлинности.

«Позвоните им самостоятельно, задайте вопросы, на которые могут ответить только они, и убедитесь, что вас не пытаются обмануть,» — добавили в ведомстве.

6 декабря руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов заявил, что мошенники для обмана россиян начали активно использовать спуфинг — кибератаки, которые основаны на том, что они выдают себя за других людей. Защититься от преступников можно соблюдением основных правил информационной безопасности и кибергигиеной.

Ранее житель Сургута пытался получить доплату к пенсии и лишился 2,3 млн рублей.

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