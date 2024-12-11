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В Москве нашли кол-центры, обманывавшие десятки тысяч граждан

В Москве выявили кол-центры, обманувшие десятки тысяч граждан более 20 стран

Сотрудники ФСБ совместно с МВД выявили в Москве кол-центры, обманывавшие десятки тысяч граждан более 20 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, кол-центры курировала организованная преступная группа. Силовики обнаружили в Москве три офиса, которые структурно входили в международную сеть мошенников, подконтрольных находящемуся в розыске главарю ОПГ «Химпром» Егору Буркину.

В ФСБ уточнили, что мошенники похищали средства под видом инвестиционной деятельности.

«Потерпевшими от их противоправной деятельности стали несколько десятков тысяч граждан более 20 иностранных государств», — поделились в ФСБ, добавив, что пострадали жители Англии, Болгарии, Германии, Испании, Италии, Кореи, Польши, Сербии, Турции, Франции, Чехии, Японии и других стран.

До этого в ФСБ сообщали, что мошенники начали звонить россиянам от лица сотрудников органов безопасности и убеждать перевести личные или кредитные деньги на «безопасный счет» или срочно снять средства с карты, чтобы потом передать курьеру «для сохранности».

Ранее Путин назвал телефонное мошенничество частью политики Украины.

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