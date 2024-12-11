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Спасатели полностью потушили пожар в подольской школе

МЧС сообщило о ликвидации пожара в школе в Подольске

Спасатели ликвидировали пожар в здании школы № 6 на Февральской улице в подмосковном Подольске. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС.

Возгорание на 770 квадратных метров тушили 60 специалистов и 19 единиц техники МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

Причину пожара устанавливают дознаватели территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

Этим же утром во Владивостоке произошло короткое замыкание электропроводки, после чего начался пожар в школе №43. Инцидент случился в подвале общеобразовательного учреждения во время замены электросчетчика.

По информации прокуратуры, детей отправили домой на время проведения профилактических мероприятий. В ведомстве дадут оценку соблюдению в школе правил противопожарной безопасности.

В начале ноября подобный инцидент произошел в школе №116 в городе Челябинске. По данным МЧС, огонь охватил личные вещи учеников в раздевалке на первом этаже здания. Пламя распространилось на площади два квадратных метра, при этом сотрудники образовательного учреждения смогли сами ликвидировать возгорание при помощи порошкового огнетушителя. Из школы эвакуировались 830 человек.

Ранее в республике Дагестан пламя охватило крышу школы.

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