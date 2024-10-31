В Дагестане загорелась крыша школы на площади 600 кв. м. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Пожар произошел в одноэтажном образовательном учреждении в селе Мачада. В результате возгорания никто не пострадал. В борьбе с огнем привлечены 14 спасателей и три единицы спецтехники. К настоящему моменту открытое горение уже ликвидировано.

До этого в Дагестане произошел сильный пожар в выставочном центре «Каспий Экспо». Огнем оказались охвачены секции с бытовой техникой и оптовая точка продаж мягких игрушек. Площадь пожара превысила 100 кв. м, однако никто не пострадал.

27 сентября в Дагестане произошел мощный взрыв на автозаправочной станции (АЗС), в результате которого пострадали ближайшие дома. Пожар на заправке потушили лишь на следующий день.

Ранее цены на новые квартиры в Дагестане выросли почти на 200%.