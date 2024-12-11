В одной из школ Владивостока отменили занятия из-за короткого замыкания в подвале

Короткое замыкание электропроводки с последующим задымлением произошло в школе №43 во Владивостоке. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморья.

Инцидент случился утром в подвале общеобразовательного учреждения в ходе работ по замене электросчетчика.

«В связи с пожароопасной ситуацией ученики и преподаватели были эвакуированы», — отметили в ведомстве.

По информации прокуратуры, детей отправили домой на время проведения профилактических мероприятий. В ведомстве дадут оценку соблюдению в школе правил противопожарной безопасности.

В среду в городе Подольске Московской области сотрудники МЧС потушили возгорание в здании школы. Пожар удалось локализовать на площади 770 квадратных метров. В тушении огня задействовали 60 пожарных и 19 единиц техники. Здание школы находится на реконструкции. Сведения о пострадавших не поступали.

В начале ноября произошел пожар в школе №116 в городе Челябинске. По данным МЧС, огонь охватил личные вещи учеников в раздевалке на первом этаже здания. Пламя распространилось на площади два квадратных метра, при этом сотрудники образовательного учреждения смогли сами ликвидировать возгорание при помощи порошкового огнетушителя. Из школы эвакуировались 830 человек.

Ранее в республике Дагестан пламя охватило крышу школы.