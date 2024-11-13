В Челябинске произошел пожар в одной из местных школ

Пожар произошел в гардеробе школы №116 в городе Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Челябинской области.

В заявлении уточняется, что огонь охватил личные вещи учеников в раздевалке на первом этаже здания. Пламя распространилось на площади два квадратных метра, при этом сотрудники образовательного учреждения смогли сами ликвидировать возгорание при помощи порошкового огнетушителя.

«Самостоятельно [из школы] эвакуировались 830 человек, в том числе 800 учащихся. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что в результате пожара никто не пострадал.

13 ноября на Ташкентской улице в Москве загорелось здание, в котором располагается общежитие ветеринарной академии имени К.И. Скрябина. Площадь возгорания составила 65 квадратных метров, в помещениях на первом и втором этажах горели мебель и личные вещи.

К текущему моменту сотрудники экстренных служб полностью потушили пламя. До их прибытия на место ЧП из общежития самостоятельно эвакуировались 247 человек. Еще 15 человек не смогли сами выйти на улицу и были спасены огнеборцами.

Ранее в Республике Дагестан пламя охватило крышу школы.