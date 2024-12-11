Сотрудники МЧС потушили пожар в подмосковной школе

В городе Подольске Московской области сотрудники МЧС потушили возгорание в здании школы. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления ведомства.

«Огнеборцы ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого пожар локализовали на площади 770 квадратных метров. В тушении огня задействовали 60 пожарных и 19 единиц техники.

Здание школы находится на реконструкции. Сведения о пострадавших не поступали.

13 ноября произошел пожар в школе №116 в городе Челябинске. По данным МЧС, огонь охватил личные вещи учеников в раздевалке на первом этаже здания. Пламя распространилось на площади два квадратных метра, при этом сотрудники образовательного учреждения смогли сами ликвидировать возгорание при помощи порошкового огнетушителя. Из школы эвакуировались 830 человек.

Ранее в республике Дагестан пламя охватило крышу школы.