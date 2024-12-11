Экс-министр обороны Южной Кореи попытался покончить с собой в камере

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён пытался покончить с собой в следственном изоляторе на востоке Сеула. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«После неудачной попытки Ким находится в защитной камере, а его здоровье остается стабильным», — отметил глава исправительного центра Шин Ён Хэ.

Ким Ён Хёна заключили под стражу 8 декабря по подозрению в госизмене после кратковременного объявления президентом Юн Сок Ёлем военного положения.

Газета «Хангёре» писала, что именно министр обороны предложил президенту ввести военное положение 3 декабря. Южнокорейский лидер объяснил свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Журналисты в свою очередь связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против Юн Сок Ёля процедуру импичмента.

После этого в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Уже спустя несколько часов военное положение было отменено. 7 декабря в парламенте страны проходило голосование по поводу импичмента президента: он не состоялся, так как в нем участвовали 195 человек, а для отстранения главы государства нужна поддержка 200 из 300 депутатов.

Ранее парламент Южной Кореи призвал арестовать президента Юн Сок Ёля