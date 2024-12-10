Парламент Южной Кореи призвал арестовать президента Юн Сок Ёля

Национальное собрание (парламент) Южной Кореи приняло резолюцию с призывом к аресту президента страны Юн Сок Ёля и других причастных к инциденту с военным положением. Об этом написало агентство «Рёнхап».

Агентство уточнило, что резолюцию поддержали 191 из 288 присутствовавших депутатов, 94 человека оказались против, а трое воздержались от голосования. Речь идет об аресте восьми фигурантов инцидента.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». При этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Через несколько часов депутаты проголосовали за отмену военного положения, и президент согласился его отменить.

Оппозиционные партии в Южной Корее внесли в парламент проект импичмента президента. Однако документ в итоге не набрал нужного количества голосов.

Ранее президенту Южной Кореи запретили выезд из страны.