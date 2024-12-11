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Пожарные локализовали огонь в реконструируемой школе в Подмосковье

МЧС: спасатели локализовали пожар в реконструируемой школе в Подольске

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МЧС России

Пожарные локализовали возгорание в находящейся на реконструкции школе в подмосковном Подольске. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Московской области.

В настоящее время пожар локализован на площади в 770 квадратных метров. В тушении огня принимают участие 60 пожарных и 19 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС.

11 декабря сообщалось, что крупный пожар произошел в многоквартирном доме в Кемерово. В тушении огня принимают участие 53 сотрудника МЧС и 17 единиц техники.

10 декабря во Владивостоке сотрудники МЧС ликвидировали огонь в деревянном трехэтажном здании.

В тот же день крупный пожар произошел в Краснодаре на территории одного из складов. Площадь возгорания на территории хранилища с пластиковыми изделиями составляла 500 квадратных метров.

Ранее в Москве загорелся Коптевский рынок.

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