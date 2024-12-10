Правительство утвердило учреждения для проведения экзаменов для мигрантов

Правительство России одобрило список учреждений, которые имеют право проводить экзамены для мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства. Согласно документу, 92 государственных учреждения в РФ смогут осуществлять эти экзаменационные процедуры. Соответствующий документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

«Утвердить прилагаемый перечень государственных учреждений, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации», — сказано в документе.

7 декабря Мишустин подписал постановление об утверждении единой стоимости экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства для получения гражданства РФ.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать третьим лицам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов.

Ранее власти Кировской области назвали мигрантов несуществующей в регионе проблемой.