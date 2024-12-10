Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство утвердило учреждения для проведения экзаменов для мигрантов

Кабмин РФ утвердил 92 учреждения, которые могут принимать экзамены у мигрантов

close
Александр Поготов/РИА Новости

Правительство России одобрило список учреждений, которые имеют право проводить экзамены для мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства. Согласно документу, 92 государственных учреждения в РФ смогут осуществлять эти экзаменационные процедуры. Соответствующий документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

«Утвердить прилагаемый перечень государственных учреждений, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации», — сказано в документе.

7 декабря Мишустин подписал постановление об утверждении единой стоимости экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства для получения гражданства РФ.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать третьим лицам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов.

Ранее власти Кировской области назвали мигрантов несуществующей в регионе проблемой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами