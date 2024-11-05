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Власти Кировской области назвали мигрантов несуществующей в регионе проблемой

Глава Кировской области Соколов: в нашем регионе нет проблемы с мигрантами

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Кировской области в вопросе с мигрантами ситуация остается благополучной – никаких проблем в этой сфере нет, заверил губернатор Александр Соколов. Однако при этом актуальной остается проблема дефицита рабочих, так как жители юга сюда не стремятся, рассказал он в беседе с Tsargrad.tv.

«У нас мигранты — это практически несуществующая проблема… Меры по демографической работе, по пропаганде семьи, поддержке рождения детей, многодетности — это то, что стоит в нашей повестке», — заявил Соколов.

Так как Кировская область — все-таки северный регион, жителей с юга он не привлекает. На этом фоне власти стремятся к народосбережению, чтобы решить главную демографическую проблему — рождаемость здесь вдвое ниже смертности, людей сильно не хватает, объяснил губернатор.

По этой причине, по его словам, область стремится обеспечить как можно более комфортные условия жизни — в частности, растут зарплаты. Локомотивом остается обрабатывающая промышленность, представители которой получают в среднем выше 100 тыс. рублей, а на одного безработного жителя региона приходится пять вакансий, заключил губернатор.

До этого сообщалось, что количество легальных трудовых мигрантов в России за девять месяцев 2024 года выросло на 41% по сравнению с предыдущим годом. Причем 34,9 тыс. документов оформили высококвалифицированным специалистам, а количество выданных за девять месяцев патентов уменьшилось с 1,7 млн до 1,6 млн по сравнению с периодом с января по сентябрь.

В РФ разработали проект постановления о стоимости экзаменов для мигрантов.

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