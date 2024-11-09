Путин одобрил запрет проводить экзамены для мигрантов третьим лицам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать третьим лицам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведения дополнят закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Для получения разрешения на временное проживание, работу, патенты или вид на жительство мигрантам необходимо подтвердить владение русским языком, знание истории и основ законодательства России через экзамены.

Поправки предполагают прямой запрет на передачу третьим лицам прав и обязанностей по проведению экзаменов и выдаче сертификатов. Экзамены и выдачу документа о нем могут проводить только госучреждения, которые были включены в установленный правительством России перечень.

До этого Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что мигранты не будут вызывать неприятия в России, если будут знать и соблюдать законы.

Ранее дипломат поддержал позицию Путина по трудовым мигрантам.