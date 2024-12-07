Установлены единые цены на экзамены по истории и русскому языку для мигрантов

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении единой стоимости экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства для получения гражданства РФ. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно его тексту, она составит 2950 руб. Если же иностранцы будут сдавать указанные дисциплины, чтобы получить разрешение на временное проживание или вид на жительство, им придется заплатить 5900 руб. В случае сдачи экзаменов с целью получить разрешение на работу или патент их стоимость составит 3800 руб. До этого фиксированных цен не было.

В конце ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия нуждается в трудовых мигрантах для динамичного развития. По его словам, мигранты — «это потребность», а проблему представляют только те, кто приезжают в страну нелегально, нарушают российские законы и создают предпосылки для распространения преступности. Всего с начала года в России приняли 13 законов, ужесточающих миграционную политику, а запрет на работу приезжих в определенных сферах ввели более 30 российских регионов.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, зачем в России вводят цифровой профиль иностранца.