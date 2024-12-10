Только общественные организации могут вести «сердечную» работу с людьми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает РИА Новости.

Российский лидер отметил востребованность работы некоммерческих организаций и добровольцев в России. Он подчеркнул, что для решения задач укрепления страны необходимо работать по всем направлениям, о которых упоминали сегодня правозащитники.

До этого участники программы «Время героев» наградили лауреатов ежегодной премии «Мы вместе». Торжественное мероприятие состоялось на международном форуме гражданского участия, который проходил с 5 по 7 декабря в центральном выставочном зале «Манеж». Номинантов премии выбирали среди НКО и учреждений, компаний и индивидуальных предпринимателей, субъектов, муниципалитетов и моногородов страны.

В конце ноября американский журналист Джексон Хинкл написал, что Украина должна быть «вечно благодарной» президенту России Владимиру Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту.

Ранее депутат назвал одной из самых высоких роль Путина в молодежной политике.