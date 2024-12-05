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Участники программы «Время героев» наградили лауреатов премии «Мы вместе»

Финалистами премии «Мы вместе» стали 126 человек

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Ассоциация волонтерских центов

Участники программы «Время героев» наградили лауреатов ежегодной премии «Мы вместе». Торжественное мероприятие прошло на международном форуме гражданского участия «Мы вместе», который проходит с 5 по 7 декабря в центральном выставочном зале «Манеж».

Номинантов премии выбирали среди НКО и учреждений, компаний и индивидуальных предпринимателей, субъектов, муниципалитетов и моногородов страны. Финалистов премии выбрали народным голосованием. В финал прошли 126 человек. Команды представили проекты в 10 номинациях. Также финалистами стали шесть претендентов на победу в спецноминации «Поступок года».

Отмечается, что в церемонии награждения лауреатов поучаствовали слушатели программы «Время Героев» Антон Шорохов, Артем Жога и Артур Орлов. Волонтером года стала Мария Карпенко из Курчатова Курской области. Ее наградил президент России Владимир Путин.

«У вас большое теплое сердце. И я всегда говорил, что человек, который приносит добро, этим продлевает себе жизнь. Спасибо вам огромное от себя лично и от моих ребят, которые сейчас находятся там, за все, что вы делаете», — обратился к присутствующим Герой России, председатель «Движения первых» Артур Орлов.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога подчеркнул, что нет почетнее миссии, чем спасать людей.

«Я за этот год познакомился с сотнями волонтеров, добровольцами разных возрастных категорий. От малышей из садиков, дошкольных учреждений, первоклашек — до волонтеров серебряного возраста, это бабушки, дедушки, покрытые сединой. И каждый вносит свой вклад», — сказал он.

В свою очередь, майор Антон Шорохов отметил, что для него большая честь поздравить добровольцев по всей стране с праздником.

«Сегодня мы чествуем людей, которые, рискуя собственной жизнью и здоровьем, самоотверженно приходят на помощь другим. Они были рядом с нами и на фронте, оказывая всестороннюю помощь. Та поддержка и то тепло, которое мы, будучи на линии боевого соприкосновения, получаем от всех, кто вносит свой вклад в приближение победы, а также любит и ждет нас дома, зачастую оказываются решающими», — отметил он.

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