Участники программы «Время героев» наградили лауреатов премии «Мы вместе»

Участники программы «Время героев» наградили лауреатов ежегодной премии «Мы вместе». Торжественное мероприятие прошло на международном форуме гражданского участия «Мы вместе», который проходит с 5 по 7 декабря в центральном выставочном зале «Манеж».

Номинантов премии выбирали среди НКО и учреждений, компаний и индивидуальных предпринимателей, субъектов, муниципалитетов и моногородов страны. Финалистов премии выбрали народным голосованием. В финал прошли 126 человек. Команды представили проекты в 10 номинациях. Также финалистами стали шесть претендентов на победу в спецноминации «Поступок года».

Отмечается, что в церемонии награждения лауреатов поучаствовали слушатели программы «Время Героев» Антон Шорохов, Артем Жога и Артур Орлов. Волонтером года стала Мария Карпенко из Курчатова Курской области. Ее наградил президент России Владимир Путин.

«У вас большое теплое сердце. И я всегда говорил, что человек, который приносит добро, этим продлевает себе жизнь. Спасибо вам огромное от себя лично и от моих ребят, которые сейчас находятся там, за все, что вы делаете», — обратился к присутствующим Герой России, председатель «Движения первых» Артур Орлов.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога подчеркнул, что нет почетнее миссии, чем спасать людей.

«Я за этот год познакомился с сотнями волонтеров, добровольцами разных возрастных категорий. От малышей из садиков, дошкольных учреждений, первоклашек — до волонтеров серебряного возраста, это бабушки, дедушки, покрытые сединой. И каждый вносит свой вклад», — сказал он.

В свою очередь, майор Антон Шорохов отметил, что для него большая честь поздравить добровольцев по всей стране с праздником.

«Сегодня мы чествуем людей, которые, рискуя собственной жизнью и здоровьем, самоотверженно приходят на помощь другим. Они были рядом с нами и на фронте, оказывая всестороннюю помощь. Та поддержка и то тепло, которое мы, будучи на линии боевого соприкосновения, получаем от всех, кто вносит свой вклад в приближение победы, а также любит и ждет нас дома, зачастую оказываются решающими», — отметил он.