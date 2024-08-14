Депутат назвал одной из самых высоких роль Путина в молодежной политике

Роль президента России Владимира Путина в молодежной политике страны является одной из самых высоких. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель центрального штаба «Российских студенческих отрядов» Михаил Киселев.

По его словам, глава государства уделяет особое внимание молодежной политике и воспитанию молодого поколения.

«Это видно и в послании президента, и в появлении отдельного национального проекта «Молодежь и дети». Мне кажется, что роль главы государства в формировании именно молодежной политики и способствование ее развитию является главенствующей. Ее видит и чувствует каждый, кто занимается молодежной политикой», — отметил он.

Киселев подчеркнул, что за последние три года молодежную политику России действительно можно успешно оценить.

«Было создано очень много внимания к сфере молодежной политики. Это и программа «Регион для молодых», когда создается инфраструктура в регионах. Это Добро.Центры, а также поднятие волонтерства и студенческих отрядов на самый высокий уровень», — добавил он.

По его словам, также была проведена большая работа с всероссийскими молодежными центрами, которые стали уже в круглогодичном формате объединять молодежь.

«Были проведены большие форумы, организована грантовая компания, а самое главное — это проведена содержательная контентная программа. Росмолодежь действительно звучит. Сегодня это серьезный игрок на государственном поле», — отметил Киселев.

Также Киселев прокомментировал решение Ксении Разуваевой покинуть пост главы Росмолодежи. Он считает, что оно вызвало некоторое разочарование внутри молодежной политики.

Депутат подчеркнул, что Разуваева является безусловным лидером и одним из главных акторов молодежной политики в России.

«При ней было сделано очень много. Поэтому то, что она покидает пост, конечно же, это личное решение, но это такая действительно огромная утрата и потеря для молодежной политики», — отметил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксению Разуваеву. Распоряжение об этом размещено на сайте официального опубликования правовой информации.