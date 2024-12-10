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Во Владивостоке сотрудники МЧС ликвидировали огонь в трехэтажном здании

МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение во Владивостоке

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в трехэтажном деревянном здании, расположенном над гаражами для лодок во Владивостоке. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

До этого сообщалось, что площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, в тушении участвовали 40 человек и 11 единиц техники.

Днем 10 декабря крупный пожар произошел в Краснодаре на территории одного из складов. По данным МЧС, инцидент произошел в поселке Индустриальный. Площадь возгорания на территории хранилища с пластиковыми изделиями составляла 500 квадратных метров.

Утром во вторник на Коптевском рынке в Москве загорелись павильоны. На месте работали пожарные расчеты. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Ранее стало известно, что на севере Москвы локализовали пожар на рынке.

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