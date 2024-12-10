Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СПЧ высказались о «вербовочных» звонках в РФ

Член СПЧ Ашманов: большинство вербовочных звонков в РФ осуществляется из Украины

close
Depositphotos

Подавляющая часть «вербовочных» звонков в России осуществляется с территории Украины. Об этом заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов в рамках заседания с президентом РФ Владимиром Путиным, передает сайт Кремля.

Член СПЧ отметил, что подобные звонки реализуются через IP-телефонию. По его словам, это становится возможным благодаря пособникам Украины на территории России.

«Это средство войны киевского режима против нашего народа, это организованная государственная преступность. Все эти контакт-центры в Запорожье, в Харьковской области работают при поддержке украинского государства и СБУ. Это не только мошенничество, но и вербовка, запугивание семей военнослужащих, травля», — сказал Ашманов.

Накануне «Лента.ру» сообщила, что в России растет число дропперов — людей, вовлеченных в схемы телефонного мошенничества с Украины. По ее данным, кураторы из украинских кол-центров обучают их методам работы и ведут к жертвам, у которых ранее были выманены деньги.

Ранее в МВД РФ заявили о поддержке Украиной телефонных мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами