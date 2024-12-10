В СПЧ высказались о «вербовочных» звонках в РФ

Подавляющая часть «вербовочных» звонков в России осуществляется с территории Украины. Об этом заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов в рамках заседания с президентом РФ Владимиром Путиным, передает сайт Кремля.

Член СПЧ отметил, что подобные звонки реализуются через IP-телефонию. По его словам, это становится возможным благодаря пособникам Украины на территории России.

«Это средство войны киевского режима против нашего народа, это организованная государственная преступность. Все эти контакт-центры в Запорожье, в Харьковской области работают при поддержке украинского государства и СБУ. Это не только мошенничество, но и вербовка, запугивание семей военнослужащих, травля», — сказал Ашманов.

Накануне «Лента.ру» сообщила, что в России растет число дропперов — людей, вовлеченных в схемы телефонного мошенничества с Украины. По ее данным, кураторы из украинских кол-центров обучают их методам работы и ведут к жертвам, у которых ранее были выманены деньги.

Ранее в МВД РФ заявили о поддержке Украиной телефонных мошенников.