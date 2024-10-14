В МВД РФ заявили о поддержке Украиной телефонных мошенников

Спецслужбы Украины покровительствуют мошенникам, «минирующим» российские вокзалы и аэропорты. Об этом заявил замглавы МВД России Игорь Зубов.

«Украинские спецслужбы покровительствуют многочисленным кол-центрам, ежедневно направляющим в Россию ложные сообщения о минировании российских аэропортов, вокзалов, театров», - сказал Зубов в ходе 12-й сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Зубов добавил, что поддерживаемые Украиной кол-центры также занимаются мошенничеством, выманивая у россиян их сбережения.

В июне зампред Сбера Станислав Кузнецов отмечал, что на Украине в настоящее время против россиян работают около 350-400 мошеннических колл-центров, хотя раньше их было около тысячи. По его словам, каждый из таких работников таких кол-центров может зарабатывать порядка $3 тыс. в месяц.

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