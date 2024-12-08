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В Самарской области семилетняя девочка подожгла матрас и устроила пожар в квартире

В Самарской области семилетняя девочка сожгла квартиру, играя со спичками

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МЧС Самарской области

В Похвистневском районе Самарской области из-за детской шалости сгорела квартира, пожарные вывели из огня троих детей и их бабушку. Об этом сообщает МЧС региона.

Возгорание произошло в многоквартирном доме в поселке Савруха. К моменту прибытия пожарных огнем и дымом были охвачены несколько помещений. Спасатели вывели из квартиры трех малолетних детей и их 63-летнюю бабушку.

Всех пострадавших госпитализировали, спасти пожилую женщину врачи не смогли. По предварительной информации, причиной пожара стала детская шалость — семилетняя девочка играла в комнате со спичками и подожгла матрас, огонь быстро перекинулся на вещи и мебель.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде мать и трое детей пострадали из-за пожара в квартире, который устроил младший ребенок. 37-летнюю женщину, шестилетнюю девочку и 12-летнего мальчика спасли с помощью пожарной лестницы. Еще одного ребенка — трехлетнего мальчика нашли в комнате без сознания, от огня он пытался спрятаться под кроватью и отравился продуктами горения. По предварительной информации, причиной пожара стала детская шалость, младший ребенок проснулся раньше всех, нашел зажигалку и случайно поджег вещи.

Ранее в Приангарье школьники дотла сожгли частный дом.

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