Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин раскрыл, почему не сразу согласился назначить Цивилеву замминистра обороны

Путин признался, что не сразу согласился назначить Цивилеву замминистра обороны

close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не сразу согласился назначить Анну Цивилеву заместителем министра обороны РФ из-за важности ее работы в фонде «Защитники Отечества». Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер пояснил, что считал важным сосредоточить внимание «именно на работе фонда».

«Тем не менее работа продолжается. Она стала даже более целенаправленной», — рассказал глава государства.

В начале октября Путин присвоил статс-секретарю Минобороны Анне Цивилевой чин действительного государственного советника третьего класса, который соответствует воинским званиям генерал-майора и контр-адмирала.

17 августа президент назначил Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны РФ. С апреля 2023 года она управляет Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», о создании которого Путин объявил тогда же. Организация занимается персональным социальным сопровождением ветеранов спецоперации и членов их семей.

Ранее сообщалось, что в России начала работать платформа для помощи участникам СВО и их близким.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами