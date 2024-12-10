Путин раскрыл, почему не сразу согласился назначить Цивилеву замминистра обороны

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не сразу согласился назначить Анну Цивилеву заместителем министра обороны РФ из-за важности ее работы в фонде «Защитники Отечества». Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер пояснил, что считал важным сосредоточить внимание «именно на работе фонда».

«Тем не менее работа продолжается. Она стала даже более целенаправленной», — рассказал глава государства.

В начале октября Путин присвоил статс-секретарю Минобороны Анне Цивилевой чин действительного государственного советника третьего класса, который соответствует воинским званиям генерал-майора и контр-адмирала.

17 августа президент назначил Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны РФ. С апреля 2023 года она управляет Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», о создании которого Путин объявил тогда же. Организация занимается персональным социальным сопровождением ветеранов спецоперации и членов их семей.

Ранее сообщалось, что в России начала работать платформа для помощи участникам СВО и их близким.