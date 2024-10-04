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Путин присвоил Цивилевой чин госсоветника третьего класса

Путин присвоил Цивилевой чин госсоветника, соответствующий званию генерал-майора

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин присвоил статс-секретарю Минобороны Анне Цивилевой чин действительного государственного советника третьего класса, который соответствует воинским званиям генерал-майора и контр-адмирала. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

17 августа Путин назначил Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны РФ. С апреля 2023 года она также управляет Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Анна Цивилева — жена министра энергетики Сергея Цивилева. В Минобороны она занимается вопросами «организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформации и выведения всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень».

Ранее Путин назначил главу управления по госполитике в гуманитарной сфере.

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