Путин присвоил Цивилевой чин госсоветника третьего класса

Президент РФ Владимир Путин присвоил статс-секретарю Минобороны Анне Цивилевой чин действительного государственного советника третьего класса, который соответствует воинским званиям генерал-майора и контр-адмирала. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

17 августа Путин назначил Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны РФ. С апреля 2023 года она также управляет Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Анна Цивилева — жена министра энергетики Сергея Цивилева. В Минобороны она занимается вопросами «организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформации и выведения всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень».

Ранее Путин назначил главу управления по госполитике в гуманитарной сфере.