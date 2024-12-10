В сирийские города войдут полиция и силы безопасности, связанные с повстанцами

В города Сирии войдут полиция и силы безопасности, связанные с повстанцами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Руководство вооруженной оппозиции в Сирии приказало своим бойцам отступить из занятых городов и решило направить на их место полицию и силы безопасности. Отмечается, что данные силовые структуры связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам».

После свержения президента Сирии Башара Асада на пост главы временного правительства был назначен Мохаммад Аль-Башир.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее сообщалось, что в Сирии планируют распустить спецслужбы и отменить законы о терроризме.