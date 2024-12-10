В Госдуме сообщили о введении штрафов за продажу детям баллончиков с газом

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о введении административной ответственности за продажу детям потенциально опасных товаров бытового назначения. Об этом сообщили на официальном сайте Госдумы.

Соответствующий документ был внесен в ГД в октябре группой депутатов и сенаторов. Нововведения предусматривают изменение статьи о несоблюдении ограничений и нарушении запретов в сфере торговли табачными изделиями, табачной продукцией, а также сырьем для их производства.

Законопроект подразумевает штрафы для граждан в размере до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 300 тыс. рублей, юридических — до 600 тыс. рублей.

До этого стало известно, что Госдума приняла в первом чтении проект о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу вейпов, а также другой табачной и никотинсодержащей продукции детям.

В начале октября в Госдуме выступили с инициативой запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года.

Ранее Милонов назвал цель законопроекта о штрафах за продажу энергетиков детям.