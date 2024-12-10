Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме сообщили о введении штрафов за продажу детям баллончиков с газом

В ГД приняли в I чтении законопроект о штрафах за продажу баллончиков с газом

close
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о введении административной ответственности за продажу детям потенциально опасных товаров бытового назначения. Об этом сообщили на официальном сайте Госдумы.

Соответствующий документ был внесен в ГД в октябре группой депутатов и сенаторов. Нововведения предусматривают изменение статьи о несоблюдении ограничений и нарушении запретов в сфере торговли табачными изделиями, табачной продукцией, а также сырьем для их производства.

Законопроект подразумевает штрафы для граждан в размере до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 300 тыс. рублей, юридических — до 600 тыс. рублей.

До этого стало известно, что Госдума приняла в первом чтении проект о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу вейпов, а также другой табачной и никотинсодержащей продукции детям.

В начале октября в Госдуме выступили с инициативой запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года.

Ранее Милонов назвал цель законопроекта о штрафах за продажу энергетиков детям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами