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В Союзе потребителей оценили идею запретить продажу табака подросткам

Общественник Щелищ: запреты только усилят интерес подростков к курению

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Алексей Майшев/РИА Новости

Глава Союза потребителей Петр Щелищ в беседе с НСН прокомментировал инициативу депутатов Государственной думы о запрете продажи табачной и никотинсодержащей продукции подросткам. По мнению эксперта, законодательные ограничения только «подогреют» интерес молодежи к курению.

«Законодательными запретами эту проблему не решишь. <...> Конечно они (подростки. — «Газета.Ru») все равно достанут. Это будет стимулировать нелегальный рынок. Если есть неудовлетворенный спрос, то появится предложение и оно будет насыщаться нелегальными табачными изделиями», — сказал Щелищ.

Он добавил, что к проблеме необходимо подходить с другой стороны, разобравшись в причинах желания подростков закурить, и обратив внимание на героев, которые являются для них примером.

В начале октября в Госдуме выступили с инициативой запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Соответствующий документ направлен на отзыв в правительство РФ.

До этого нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи детям газосодержащих товаров.

Ранее правительство РФ поддержало законодательную инициативу, предполагающую усиление административной ответственности за курение табака и использование кальянов на территории детских садов и школ.

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