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Госдума вводит уголовную ответственность за неоднократную продажу вейпов детям

В Госдуме одобрили уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям

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Алексей Майшев/РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении проект о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу вейпов, а также другой табачной и никотинсодержащей продукции детям. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным. Изменения вносятся в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ. Документ подразумевает штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В начале декабря руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Маринэ Гамбарян высказывала мнение, что запрет на курение сигарет и вейпов на улице не решит проблему никотиновой зависимости населения, поэтому нужны более радикальные меры — например, запрет на ввоз, а также производство и продажу никотинсодержащей продукции.

В начале октября в Госдуме выступили с инициативой запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Газета «Коммерсантъ» писала, что ряд профильных ведомств не поддержали инициативу, указывая, что это может привести к ограничению конституционных прав отдельной части граждан и росту рынка нелегальной табачной продукции.

Ранее нарколог предупредил россиян об угрозе привыкания к аромаингаляторам.

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