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Водочного магната Шефлера включили в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов Юрия Шефлера

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РИА Новости

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов водочного магната Юрия Шефлера и связанные с ним компании. Данные об этом появились на сайте службы.

Согласно данным Росфинмониторинга, в перечень включили Шефлера, а также компании Amber Beverage Group и Stoli Group S.A.R.L.

Шефлер — владелец SPI Group. Компании принадлежит более 130 брендов алкогольных напитков, среди которых марки «Столичная», «Московская», «Кремлевская» и «Казначейская».

В июле Генпрокуратура России обратилась в суд с требованием признать Шефлера и его компании экстремистским сообществом, а также изъять активы предпринимателя на территории страны. Основанием для иска стало предполагаемое финансирование ВСУ компаниями предпринимателя: по данным ведомства, украинские военные получили тысячи БПЛА, патроны и маскировочные сетки.

2 декабря американское подразделение производителя алкоголя Stoli Group (в России деятельность организации запрещена) Stoli Group (USA) LLC подало заявление на банкротство в один из судов Техаса. По данным Bloomberg, его активы оцениваются в $100 млн, обязательства — в сумму от $50 до $100 млн.

Ранее владелец «Рижского бальзама» оценил потери от передачи завода государству.

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